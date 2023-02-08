سيولة مرورية بعد أمطار الإسكندرية اليوم الغزيرة.. وتحذير من تجددها

توقفت أمطار الإسكندرية اليوم، خلال الساعات الأولى من الصباح، وذلك بعدما شهدت المحافظة أمطارًا منذ الساعة الثامنة مساء أمس، حتى 4 ونصف من صباح اليوم، بدأت خفيفة ثم زادت شدتها من متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق الإسكندرية، وذلك بحسب البيان التفصيلي لشركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

سيولة مرورية بعد أمطار الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن»، سيولة مرورية على كورنيش الإسكندرية والطرق المؤدية إلى وسط المدينة، حيث غابت آثار أمطار الإسكندرية عن الطرق نتيجة تواجد سيارات ومعدات الصرف الصحي.

تحذير من تجدد أمطار الإسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، من تجدد أمطار الإسكندرية خلال الساعات المقبلة حيث رصدت غطاء سحابي من السحب الممطرة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد بالتحديد مدينة الإسكندرية، وسط توقعات بأن تسقط أمطار الإسكندرية اليوم بنسبة 40%.

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

وأكدت الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار رفع حالة الاستعداد بالشركة للتعامل الفوري مع أمطار الإسكندرية، وذلك لليوم العاشر علي التوالي منذ يوم الإثنين الماضي وحتى استقرار حالة الطقس.