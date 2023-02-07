رفع تراكمات مياه أمطار الإسكندرية من الشوارع.. واستمرار حالة الطوارئ

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتصريف مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع الشوارع.

إزالة مياه أمطار الإسكندرية من الأحياء

وفي هذا الصدد، تابعت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحي، أعمال تصريف وكسح مياه أمطار الإسكندرية، تسليك الشنايش بطريق الكافورى وسحب مياة امطار بالثروة السمكية وشارع للكنج بجوار مزلقان الوادى وطريق الكافوري.

وتابع السيد موسي رئيس حي العامرية أول، أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار وتسليك الشنايش بشارع الشرقاوي، وجمعية مسعود، وشارع مكتب الصحة، وعزبة العراوة، وشارع مستشفي الصفوة وشارع البنك، وشارع الخاصة الملكية والوكالة وشارع مخزن الزيت وشارع قرية الأطفال وشوارع عبد القادر.

متابعة الظهير الريفي في الإسكندرية

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور علي الأنفاق والظهير الريفي، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

استمرار رفع الطوارئ في الإسكندرية

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وأمام تاكي بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.