تجدد أمطار الإسكندرية اليوم بنسبة 60%.. «الصرف الصحي» يرفع التراكمات

تجدد أمطار الإسكندرية، اليوم، على مناطق عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط ضمن حالة الطقس السيئ التي تضرب المدينة الساحلية بسبب منخفض البحر المتوسط، إذ سقطت أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة في كل أنحاء المدينة، تزامناً مع أصعب أيام الشتاء الذي يشهد أمطارًا غزيرة ورياح شديدة في ظل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

خريطة أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي عن أمطار الإسكندرية، اليوم، فإنّ المدينة الساحلية شهدت أمطارًا منذ الساعة الثامنة مساء الأمس، بدأت خفيفة ثم زادت شدتها إلى متوسطة وغزرت بمناطق المنتزه وشرق ووسط والعجمي صاحبها رياح شديدة وارتفاع لموج البحر إضافة إلى رياح شديدة.

رفع تجمعات أمطار الإسكندرية اليوم

وأشارت الشركة إلى انتشار 152 سيارة ومعدة وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ وأمطار الإسكندرية اليوم التي ضربت كل مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد قطاعي وسط وغرب المدينة منذ قليل، التي وصلت بعد ذلك إلى أحياء المنتزه أول وثاني شرقا، والمتوقع استمرارها، خلال الساعات المقبلة.

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار، رفع حالة الاستعداد بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لليوم الثامن على التوالي، منذ الاثنين الماضي، وحتى استقرار حالة الطقس.