رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

تجدد أمطار الإسكندرية اليوم بنسبة 60%.. «الصرف الصحي» يرفع التراكمات

كتب:

كيرلس مجدى
07:46 م | الإثنين 06 فبراير 2023
رفع تراكمات أمطار الإسكندرية اليوم من الشوارع

رفع تراكمات أمطار الإسكندرية اليوم من الشوارع

تجدد أمطار الإسكندرية، اليوم، على مناطق عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط ضمن حالة الطقس السيئ التي تضرب المدينة الساحلية بسبب منخفض البحر المتوسط، إذ سقطت أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة في كل أنحاء المدينة، تزامناً مع أصعب أيام الشتاء الذي يشهد أمطارًا غزيرة ورياح شديدة في ظل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

خريطة أمطار الإسكندرية اليوم 

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي عن أمطار الإسكندرية، اليوم، فإنّ المدينة الساحلية شهدت أمطارًا منذ الساعة الثامنة مساء الأمس، بدأت خفيفة ثم زادت شدتها إلى متوسطة وغزرت بمناطق المنتزه وشرق ووسط والعجمي صاحبها رياح شديدة وارتفاع لموج البحر إضافة إلى رياح شديدة.

رفع تجمعات أمطار الإسكندرية اليوم 

وأشارت الشركة إلى انتشار 152 سيارة ومعدة وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ وأمطار الإسكندرية اليوم التي ضربت كل مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد قطاعي وسط وغرب المدينة منذ قليل، التي وصلت بعد ذلك إلى أحياء المنتزه أول وثاني شرقا، والمتوقع استمرارها، خلال الساعات المقبلة.

 

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية اليوم 

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار، رفع حالة الاستعداد بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لليوم الثامن على التوالي، منذ الاثنين الماضي، وحتى استقرار حالة الطقس.

اقرأ المزيد:

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ورياح شديدة بسبب منخفض البحر المتوسط «صور»

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وسقوط أجزاء من عقار بسبب سوء الطقس

تجدد أمطار الإسكندرية اليوم بغزارة على بعض المناطق.. والأرصاد تتوقع طقسا باردا

استمرار سقوط أمطار الإسكندرية لليوم الخامس.. والصرف تطهر الشنايش

موعد انتهاء «نوة الكرم» 2023 بعد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والمحافظات
بقلم كيرلس مجدى