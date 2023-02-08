قرار مهم من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة: لا نيد للمد

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عن مد مهلة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن تنتهي آخر شهر فبراير.

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه لا نية لدى الوزارة في مد المهلة الخاصة بتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة عن نهاية شهر فبراير الجاري، بحيث يكون هناك وقت أمام الكنترولات للاستعداد مبكرا لترتيب اللجان ومعرفة المتقدمين للامتحانات وتوزيعهم واختيار المراقبين والملاحظين وغير ذلك.

عدم مد مهلة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عدم مد مهلة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة، يطبق أيضا على مصروفات الثانوية العامة، طالما أن تسجيل الاستمارة مرتبط بالمصروفات، وبالتالي يجب على الطالب دفع المستحقات المالية عليه قبل نهاية فبراير، حتى يستطيع تسجيل الاستمارة وحجز مكان له.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كالآتي:

- تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صور ضوئية بالإضافة إلى إيصال سداد المصروفات الدراسية، ويتم تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- شراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- صورتان ضوئيتان إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد.

- صورتان ضوئيتان وإيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.