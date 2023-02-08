أستاذ في علوم الأرض: مصر خارج حزام الزلازل لمدة 50 عامًا مقبلة

قال الدكتور عبد العال عطية الأستاذ بكلية علوم الأرض بجامعة بني سويف، واستشاري البيولوجيا والبيئة، إن الزلازل ظاهرة كونية طبيعية موجودة منذ الأزل، تنتج عن طبيعة تركيب الأرض من صفائح قارية بصورة متراكبة، أي مجوعة من الطبقات فوق بعضها، وعند حدوث أي حركة، تتحرك الطبقات العلوية أسرع من الطبقات السفلية، منوهًا بأن الأرض حركتها مستمرة، كاشفًا أن مصر خارج حزام الزلازل طبقًا للخريطة التي توضح عجلة التسارع الزلزالي.

تزحزح القارات يؤثر على المسافات بين الدول سنويًا

وأضاف «عطية»، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن نظرية تزحزح القارات التي تعد من أساسيات الجيولوجيا، ينتج عنها تحرك اليابسة، فعلى سبيل المثال مصر في كتلة شمال أفريقيا، والسعودية على الكتلة الغربية، وتركيا وسوريا بالكتلة الشمالية للقوس السوري، والكتلة الخاصة بالسعودية تتحرك باتجاه الشرق، وينتج عنه اتساع البحر الأحمر، الذي يقع بمنتصفه أخدود بركاني عميق تتصاعد منه كتل صخرية مصهورة تدفع الكتلتين القاريتين الكتل العربية والكتل الأفريقية عن بعضها، فتتزايد المسافة بين مصر والسعودية سنويًا ما يقرب من 2.5 سم.

مصر خارج حزام الزلازل طبقًا لخريطة الاحتمالات الزلزالية خلال 50 عام

وتابع أنه مع تزحزح كتلة السعودية للشرق وكتل شمال أفريقيا للغرب، يوجد قوس ثالث يتجه نحو الشمال، مشيرًا إلى أن الخريطة التي توضح عجلة التسارع الزلزالي والاحتمالات الزلزالية خلال 50 عاما، تضم مناطق ستكون أكثر عُرضة للزلازل تصل إلى 9.8%، كاشفًا أن مصر خارج حزام الزلازل طبقًا للخريطة.