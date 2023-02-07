دعاء لأهل سوريا وتركيا من الزلازل للتخفيف عنهم ورفع البلاء

بعد الزلازل الذي ضرب سوريا وتركيا أمس وأدي إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين، يرغب الكثيرين في تقديم المساعدة وكثيرين لا يمكنهم هذا، ما يطرح تساؤل عن أفضل دعاء لأهل سوريا وتركيا من الزلازل.

وفيما يلي، نعرض أفضل دعاء لاهل سوريا وتركيا من الزلازل وأدعية رفع البلاء وفق موقع دار الإفتاء المصرية.

دعاء لاهل سوريا وتركيا من الزلازل

وبحسب دار الإفتاء المصرية فإنّه لا يوجد دعاء محدد يُقال عند الزلازل، ولكن يمكن لكل شخص أن يدعو بما في نفسه، وبما يريد حتى يتقبل الله، ويمكن ان يكون دعاء لأهل سوريا وتركيا من الزلازل كالتالي:

اللهم احفظ سوريا وشعبها وأهلها من كل مكروه وبلاء وخفف عنهم معاناتهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مريضهم.

اللهم يارب القلوب والعيون اقلب الاوضاع في سوريا الى الافضل وأعدهم للهداية منك فهم احباؤك ودينك ورسلك وصلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نصلي لك بأجمل إسمك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك. اللهم اسألكم الدعاء والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ارزقهم اللهم اسرع خلاصهم اللهم وحد قلوبهم اللهم وحد كلامهم بالحق رب العالمين.

أعوذ بك اللهم من موت لا طائل منه وحساب قاس وظلمة في القبر وعذاب بعد الموت.

بإسمك اللهم أدعو الله أن يحمي أهل سوريا وتركيا من الهم والغم والكوارث.

اللهم ارفع مصائبك وغضبك وخفف البرودة في نفوس الاولاد وكبار السن والمرضى والفقراء والمحتاجين.

اللهم اجعل البرد دفء الإيمان برحمتك العظيمة ، وابعد المرض عن أهل سوريا.

نسأل الله الرحمن الرحيم عباده أن يقي أهل سوريا وتركيا من كل هم وغم.

أدعية للزلازل والكوارث

كانت وزارة الإفتاء قد كشفت عبر موقعها الرسمي عن أنه ذُكر عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بعض الأدعية التي تستحب أن يُدعى بها وقت وقوع البلاء أو الكوارث.

ومن الأدعية التي ترفع البلاء وذكرها الموقع: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» رواه مسلم.