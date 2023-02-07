باحث في الزلازل لقناة الحياة: التنبؤ بالزلازل يتسبب في تعطل البلاد ووقوفها

أكد الدكتور أحمد فريد منصور الباحث بالشبكة المصرية للزلازل، أن التنبؤ بالزلازل يتسبب في تعطل البلاد ووقوفها، وذلك سيسبب وقوف القطارات والمطارات والطرق، مشددًا على أنه لا يجوز إعلان التنبؤ بالزلزال إلا بعد توفر معلومات عن مكان الزلزال ووقت حدوثه وقوته.

التنبؤ بالزلازل حدث مرة واحدة في التاريخ

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن التنبؤ بالزلازل حدث مرة واحدة في التاريخ بالصين؛ إذ أنهم تنبأوا بزلزال وبعدها وقع زلزال أقوى منه.

وأشار إلى أن القشرة الأرضية معقدة جدًا وتتراكم فيها الطاقة منذ ملايين السنين، لافتًا إلى أنه غير ممكن قياس هذه الطاقة؛ نظرًا لتراكمها منذ ملايين السنين، مؤكدًا أن هناك مجاهيل كثيرة في مسألة التنبؤ بالزلزال.

سوريا لا يوجد فيها نظام إغاثة

ولفت إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الهشاشة الزلزالية في تركيا وسوريا، مشيرًا إلى أن سوريا ضعيفة وهشة ولا يوجد فيها نظام إغاثة وأشخاص مدربين، بينما تشهد تركيا أنظمة إغاثة على مستوى عالٍ.