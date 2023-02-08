حبس متهم قتل زوجته في البحيرة 4 أيام لسرقة مصوغاتها الذهبية

قرر قبل قليل، المستشار محمد صبحي وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويُراعى التجديد له في الموعد القانوني، لاتهامه بقتل زوجته وسرقة مصوغاتها الذهبية من أجل شراء المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في وقت سابق، من ضبط شاب متهم بقتل زوجته، إثر مشاجرة بينهما، تعدى على إثرها بالضرب عليها حتى فارقت الحياة، بقرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وحُرر محضرًا بالواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل جراء اعتداء من زوجها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحُرر محضرًا بالواقعة.

مصرع ربة منزل في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة «فرحة علا»، 24 سنة مقيم بناحية قرية البريجات التابعة لدائرة المركز، إثر تعدي زوجها عليها جراء وقوع مشاجرة بينهما، كما تبين أن لديها طفلة لم يتعد عمرها 7 أشهر.

ضبط المتهم بقتل زوجته في البحيرة

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بخنقه زوجته بسبب سرقته المصوغات الذهبية الخاصة بها، من أجل شراء المواد المخدرة، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأشار محمد الفقي محامِ بالجنايات، إلى أنّ المتهم يُعاقب بالاعدام شنقًا، حيث قتل المجني عليها عمدًا، ويأتي ذلك طبقًا لملابسات وحيثيات الواقعة.