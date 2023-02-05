الأسرة الفائزة بمسابقة القرآن الكريم: فرحة لا توصف رفعنا بها اسم عائلتنا للعالمية

عبَّر الشيخ أحمد غازي الزيات، أحد الفائزين بالفرع الثاني بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، عن فرحته بإعلان فوزه هو وأشقاؤه صالح غازي والسيدة غازي بالمركز الأول في المسابقة في فرع الأسر القرآنية.

الزيات يهدي الفوز لوالديه اللذين دعماه لحفظ القرآن منذ صغره

وأهدى الزيات فوزه لوالديه اللذين دعماه لحفظ القرآن الكريم منذ صغره هو وإخوته، حتى أصبح إماما بوزارة الأوقاف، وأخوه أيضا إماما وأخته معلمة بالأزهر الشريف.

وأضاف: «فرحة لا توصف رفعنا بها اسم عائلتنا للعالمية ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأهل القرآن ومضاعفة الجائزة لأول مرة تصل إلى 100 ألف جنيه».

وتابع: «الحمد لله الذي أوزعني أن أشكر نعمته علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا يرضاه الله».

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والخاص بالأسرة القرآنية، أعلن فوز الأسرة المقرأة هي أسرة غازي أحمد الزياتة المكونة من أحمد غازي أحمد الزياتة - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - من محافظة الغربية، والشيخ صالح غازي أحمد الزياتة - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - من محافظة الغربية، والسيدة غازي أحمد الزياتة - معلمة بالأزهر - من محافظة الغربية، بجائزة قدرها 300 ألف جنيه، بواقع مائة ألف جنيه لكل منهم.

جدير بالذكر أن الفرع الثاني في المسابقة كان للأسرة القرآنية ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.