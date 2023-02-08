8 معلومات عن سمير الإسكندراني في ذكرى ميلاده الـ85

85 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان سمير الإسكندراني، الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم الغناء في السنوات الماضية، وقدّم على مدار مشواره الفني، الذي استمر نحو نصف قرن، عددًا كبيرًا من الأغنيات الوطنية والعاطفية، فضلا عن مجموعة من الأغاني بلغات أجنبية مختلفة، بخلاف غناء عدد من تترات المسلسلات الدرامية.

ذكرى ميلاد سمير الإسكندراني

وفي ذكرى ميلاد سمير الإسكندراني، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه خلال السطور التالية:

- ولد في حي الغورية بالقاهرة يوم 8 فبراير عام 1938.

- امتلك موهبة الغناء والرسم، ودرس في كلية الفنون الجميلة.

- قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، سافر في بعثة إلى إيطاليا وخلال الدراسة عمل في مجال الرسم والموسيقى والغناء.

سافر في بعثة لإيطاليا

- أتقن الحديث بأكثر من 5 لغات أجنبية.

- في ستينيات القرن الماضي، أمام ميكروفون الإذاعة قدّم نشرات باللغة الإيطالية ضمن البرنامج الإيطالي.

- من أبرز أغنياته «اللي عاش حبك يعلم، يارب بلدي وحبايبي، يا نخلتين في العلالي، جاني وشايل كام وردة».

- لديه ثلاثة من الأبناء، فتاتان وابن وحيد من زوجة أجنبية يعيش بالخارج.

- توفى يوم 13 أغسطس عام 2020.