الحكومة: لا صحة لإرسال رسائل نصية لصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إرسال وزارة القوى العاملة، رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه، موضحا أنّه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي أكدت عدم صحة ما تردد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ وزارة القوى العاملة لم ترسل أي رسائل لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه، لافتا إلى أنّ مروجي الشائعات لا صلة لهم بوزارة القوى العاملة من قريب أو بعيد، والرسائل المزعومة هدفها استغلال بيانات المواطنين.

وأكد المركز، أنّ المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة عبر فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، مُحذّرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدّعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

وناشد «المركز» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).