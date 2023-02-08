رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الحكومة: لا صحة لإرسال رسائل نصية لصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب:

محمد مجدي
12:22 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إرسال وزارة القوى العاملة، رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه، موضحا أنّه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي أكدت عدم صحة ما تردد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ وزارة القوى العاملة لم ترسل أي رسائل لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه، لافتا إلى أنّ مروجي الشائعات لا صلة لهم بوزارة القوى العاملة من قريب أو بعيد، والرسائل المزعومة هدفها استغلال بيانات المواطنين.

وأكد المركز، أنّ المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:  www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة عبر فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، مُحذّرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدّعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

وناشد «المركز» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

اقرأ المزيد:

منح العمالة غير المنتظمة 2023.. تبدأ في أبريل المقبل

«القوى العاملة» تحذر من رسائل وصفحات وهمية لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة.. 4 ملايين جنيه لأسر عمال متوفين ومصابين

9 توصيات لورشة العمالة غير المنتظمة بـ«التنسيقية».. منها رفع قيم المعاشات
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.