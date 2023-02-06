منح العمالة غير المنتظمة 2023.. تبدأ في أبريل المقبل

حرصت قوانين العمل في مصر على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال المصريين، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.

منح لـ 15 مليون من العمالة غير المنتظمة

وفي إطار هذه الرعاية، حددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مظاهر هذه الرعاية لفئة العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، التي يتجاوز عددها بالقطاع الخاص أكثر من 15 مليون عامل غير منتظم، ومن بينها المنح، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 26 من القانون، حيث تتولى الوزارة المختصة «القوى العاملة»، رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والصيادين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.

أول المنح للعمالة غير المنتظمة خلال عام 2023

وستكون أولى المنح التي ستستفيد منها العمالة غير المنتظمة خلال عام 2023 الجاري، منحة عيد الفطر المبارك، ومن بعدها منحة عيد الأضحى، وتتراوح قيمتهما بين 300 و500 جنيه، وتضاف إلى هاتين المنحتين، منح أخرى منها منح المواليد الجدد وتتراوح قيمتها بين 200 و500 جنيه، ومنحة دخول المدارس وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 و500 جنيه، ومنحة المولد النبوي الشريف وتتراوح بين 200 و300 جنيه، ومنحة الزواج للعمالة غير المنتظمة الرسمية وتتراوح بين 1000 و1500 جنيه ، ومنحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، تصرف كمصاريف للمساعدة في تشييع الجنازة .