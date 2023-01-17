صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة.. 4 ملايين جنيه لأسر عمال متوفين ومصابين

سَلّمت وزارة القوى العاملة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، لـ19 أسرة لعمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بـ9 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و952 ألف جنيه، كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع «الشركة»، لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

محافظات صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة

وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، منال عبد العزيز، أعلنت تفاصيل صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة، حيث قامت بتسليم الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة.

وأضاف البيان، أن هذه صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شملت هذه المرة حالات وفاة لـ10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة، بمديريات القوى العاملة بمحافظات: الجيزة، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، الشرقية، الفيوم، وبني سويف.

إجمالي صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة

وأوضح البيان، أن إجمالي صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة، لأسر العمال المتوفين بلغت مليون و800 ألف جنيه، كما شملت تعويضات نسبة عجز لـ9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة، الجيزة، بنب سويف والمنيا، حيث بلغت 152 ألفاً و 920 جنيها، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، مشيرا إلى أن الوزير، يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.