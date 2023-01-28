«القوى العاملة» تحذر من رسائل وصفحات وهمية لتسهيل منح العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة، وقالت "الوزارة" أنه قد تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية إستمرار المواقع والصفحات الوهمية ،في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان "الوزارة" بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة ،وتَدعِي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب إرتفاع سعر الدولار، وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم، والحصول على رسوم نظير تسهيل إستلام تلك "المنحة الوهمية ".

أضافت أن بعض الأشخاص تواصل بإرسال رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم ،وهو ما دفع "الوزارة" إلى تجديد تبيهها للمواطنين بعدم الإستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية ،كما تنفي ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار.

وقالت "الوزارة" أن بعض المواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية اعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل،بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية!.وتهيب وتحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية ،وتنفي علاقتها بها ،وتؤكد أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :www.manpower.gov.eg ، أوصفحة الوزارة على موقع «فيس بوك» : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 ،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، كما تؤكد أن أبوابها، ومديرياتها بالمحافظات ، مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين .وتوضح الوزارة أنه يمكن الدخول للإبلاغ عن هذه الجرائم عبر الرابط الذي خصصه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: https://fraud.tra.gov.eg...للإبلاغ عن جرائم الانترنت، حيث يختار المُبلغ نوع البلاغ من أحد الخيارات التالية: مكالمة تسويقية مزعجة / مكالمة احتيالية / رسائل تسويقية مزعجة / رسائل احتيالية،وبعد ملئ البيانات وتلقى المبلغ رسالة تأكيد على الهاتف الشخصي له، وإرسال البلاغ،يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإبلاغه أنه تم استلام البلاغ بنجاح، وسيقوم الجهاز بدراسة البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم..كما انه يمكن تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، مع إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة...كما يمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية،وتقديمها ايضا عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم "0224065052 -0224065051...كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات