مصادر بـ«التموين»: إصدار البطاقات الجديدة مرهون بموافقة من «التضامن الاجتماعي»

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إرسال تعليمات إلى المكاتب والإدارات التموينية في المحافظات، بشأن قبولهم للطلبات المقدمة من بعض المواطنين بشأن استخراج بطاقات تموين جديدة لهم وإدراجهم ضمن منظومة الدعم التمويني.

شروط إصدار بطاقة التموين لأول مرة

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك شرطا لقبول استلام طلب الأسرة المتقدمة في مكتب التموين، وهو تقديم موافقة كتابية من وزارة التضامن الإجتماعي أو من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأسرة، تفيد أن الأسرة الراغبة في استخراج بطاقة التموين لأول مرة هي من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم بناء على موافقة وزارة التضامن.

وأضافت المصادر، أن هناك كشوفا ترسل إلى وزارة التموين من وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن أسماء مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية غير مدرجين على منظومة الدعم التمويني، ممن يستحقون إصدار بطاقات تموينية لهم، للإستفادة من دعم الخبز والسلع.

استخراج بطاقات التموين

وأوضحت أنّ كل ما يُرسل من وزارة التضامن الإجتماعي سواء للمواطنين المستحقين أو لأصحاب معاش تكافل وكرامة، يتم استخراج بطاقات تموينية لهم أو إضافة الأبناء على بطاقاتهم الموجودة بالفعل، مؤكدة أنّ استخراج البطاقات لباقي المواطنين أمرا لا يزال موقوفا حتى الآن من أجل تقنين الاستفادة من الدعم للأسر الأكثر احتياجا فقط.