استمرار اجتماعات تحديد سعر رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقة التموين

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقة التموين، المزمع إتاحته قريبا من المخابز البلدية، لم يحدد حتى الآن، مؤكدة استمرار الاجتماعات المشتركة بين الجهات المعنية لتحديد سعر الرغيف.

تحديد سعر رغيف العيش البلدي

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجتماعات لا تزال تعقد باستمرار للوقوف على التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز، التي سيتم بناء عليها تحديد سعر رغيف العيش البلدي خارج بطاقة التموين، إذ تشمل الاجتماعات المشتركة عدة جهات من بينها وزارة التموين، ووزارة الاتصالات، والهيئة القومية للبريد، والشعبة العامة للمخابز والاتحاد العام للغرف التجارية.

منظومة العيش الجديدة

وتقترب وزارة التموين من تطبيق منظومة العيش الجديدة، التي سيتم خلالها إتاحة صرف العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية لجميع المواطنين غير حاملي بطاقة التموين، وذلك من خلال كارت العيش الذي يتم الحصول عليه من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إذ يبلغ سعر الكارت من مكاتب البريد 30 جنيها لأي مواطن ليس لديه حساب في هيئة البريد.

ويبلغ سعر رغيف العيش البلدي على البطاقة التموينية 5 قروش، فيما سيكون سعره خارج بطاقة التموين أقل من سعر الرغيف الحر الذي تنتجه المخابز السياحية والذي يتراوح سعره من جنيها حتى 2 جنيه حاليا.