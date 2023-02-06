استرجاع المحذوفين من بطاقة التموين: اعرف الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم

تتيح وزارة التموين استرجاع المحذوفين من بطاقة التموين، عن طريق تقديم تظلم إلى المكتب التمويني التابع لمكان سكن الأسرة، إذ تقبل المديريات على مستوى المحافظات تظلمات المواطنين المحذوفين من الدعم، منذ شهر يونيو الماضي والذي شهد تنقية منظومة التموين من غير المستحقين للدعم، خاصة أصحاب الرواتب الحكومية العليا أو مالكي السيارات الحديثة.

طلب استرجاع المحذوفين من بطاقة التموين

وتوافق وزارة التموين على الطلب المقدم من الأسرة حول استرجاع المحذوفين من بطاقة التموين، بعد فحص التظلم المقدم منهم، والتأكد من عدم انطباق سبب الحذف على الأفراد المحذوفين من البطاقة، وذلك وفقا للأوراق التي يتسلمها مكتب التموين للتظلم من الحذف، حيث ترسل المديريات ملفات التظلمات إلى الوزارة لفحصها، وتشمل الأوراق المطلوبة من الدعم كالتالي:

١- صورة من البطاقة التموينية.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة المستهدف.

٣- أصل مفردات مرتب حديث للأفراد المستهدفين مختومة بشعار الجمهورية.

٤- إفادة من المرور يفيد بعدم امتلاك الفرد المحذوف سيارة موديل حديث، وأن يكون جواب المرور مختوم بشعار الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق أن المحذوفين من الدعم بسبب انطباق محددات الاستبعاد عليهم تم حذفهم من التموين فقط مع الإبقاء عليهم في منظومة الخبز، إذ يحصل كل فرد على البطاقة على عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد طوال الشهر.