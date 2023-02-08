تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تعد الأهم في تاريخ النادي، الذي يفصله خطوات عن التتويج بالكأس في حال تحقيق الفوز في المباراة، ما يجعل عشاق الأهلي يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد اليوم، لمشاهدتها على التلفزيون في المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المقهى لمشاهدتها.

ويسعى النادي الأهلي في مباراة اليوم إلى الفوز على ريال مدريد الأسباني، حتى يستطيع التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه على نادي سياتل الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع نهائي، ونرصد من خلال هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد، وموعد انطلاق المبارة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي، والساعة 8 بتوقيت تونس و7 بتوقيت جرينتش.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

وتحرص عدد من القنوات المفتوحة على إذاعة وبث مباراة الأهلي وريال مدريد في الدور النصف نهائي، ومن أبرز وأهم تلك القنوات حصول مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة المباراة على البث الأرضي، ما يجعل الراغبين في مشاهدة المبارة يبحثون عن طرق ضبطها على التلفزيون، وجاءت كالتالي:

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية على التلفزيون المصري

- التأكد أولا من أن التلفزيون يدعم خاصية الهوائي.

- قم بتوجيهه الهوائي الخاص بالتلفزيون في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- صل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

- ومن خلال ريموت التلفزيون توجه إلى القائمة، ثم اختار قوائم البحث عن الإرسال الأرضي، وبعد الانتهاء منه اضغط على موافق، لتظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية، ضمن القنوات التي تم تنزيلها على الهوائي الأرضي.

وهناك بعض القنوات الأخرى التي تبث مباريات كأس العالم للأندية، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة ssc النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11863.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.