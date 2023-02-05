سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، كشفته المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك مع بداية التدولات الصباحية اليوم، وذلك مقابل الجنيه المصري، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم وفق آخر تداولات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي 8.05 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 7.77 جنيه للشراء، و8.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 8.00 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، إلى 8.05 جنيه للشراء، وللبيع 8.08 جنيه.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.