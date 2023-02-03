سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، سعر الريال السعودي وفق آخر تداولات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 8.00 جنيها للشراء، و8.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي 8.03 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 7.77 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 8.00 جنيها للشراء، و8.03 جنيها للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 7.99 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، إلى 8.00 جنيهات للشراء، وللبيع 8.06 جنيها.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 7.99 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.