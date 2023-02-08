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ضبط المتهم بقتل شخص بسلاح أبيض في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:52 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
جثة - صورة تعبيرية

جثة - صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، ضبط بحوزته مطواة، وطرف ثان (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي - توفي متأثرا بإصابته بجرح نافذ)، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبمواجهة الأول اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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