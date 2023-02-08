انطلاق ملتقى التوظيف السنوي في «صيدلة الزقازيق» الأربعاء المقبل

تنظم كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، الملتقى السنوي للتوظيف.

انطلاق ملتقى التوظيف السنوي بـ«صيدلة الزقازيق»

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

المجالات المهمة لسوق العمل في مهنة الصيدلة

ويهدف الملتقى إلى توعية الطلاب والخريجين حديثًا، ببعض الموضوعات المهمة لسوق العمل، من خلال أساتذة بالكلية، ونقابة الصيادلة بالشرقية، وبعض شركات الأدوية.

إقامة ورش عمل تمهيدية لطلاب الصيدلة

وعلى هامش الملتقى، تُقام ورش عمل تمهيدية يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 فبرايرالجارى، يقدمها جهتان رئيسيتان هما، كلية الصيدلة والشركات المشاركة في الفاعليات، وفي اليوم الثالث للملتقى، سيتم تقديم السير الذاتية للطلبة والطلبات المتواجدين من الخريجين والخريجات في المؤتمر، للالتحاق بإحدى الشركات سواء المحلية أو الدولية.