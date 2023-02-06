الوظائف الحكومية المتاحة الآن 2023.. فرص عمل في وزارات وهيئات

أعلنت عدّة وزارة وشركات مؤخرا، حاجتها لشباب من الجنسين أصحاب الخبرة، لشغل الوظائف الحكومية المتاحة الآن 2023، حيث ما زال باب التقديم مفتوحا أمام الراغبين في البحث عن فرص للعمل.

الوظائف الحكومية المتاحة الان 2023

وزارة الشباب والرياضة، أحد الوزارت التي عملت على توفير الوظائف الحكومية المتاحة الآن 2023، حيث أعلنت مؤخرا عدّة وظائف للحاصلين على بكالوريوس تجارة، للعمل في شركة سند للاستشارات المهنية، بمحافظة الإسكندرية، وجاءت الوظائف المطلوبة كما يلي.

- مدير مالي - خبرة 10 سنوات.

- محاسب - خبرة 3 سنوات.

- مدير مبيعات - خبرة 5 سنوات في المجال التقني.

الشروط المطلوبة

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- عدد ساعات العمل 8.

- يومان إجازة أسبوعيا.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 28 فبراير 2023.

طريقة التقديم على الوظيفة

للتقدم لهذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة على إيميل CV@tawarwghayar.com.

وظائف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

,عبر بوابة الوظائف الحكومية، أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، توافر ظائف شاغرة بالهيئة متمثلة في «مدير عام للشؤون الإدارية، ومدير عام للشؤون المالية».

- التقديم مستمر حتى 22 فبراير 2023.

الشروط المطلوبة

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ.

- معرفة شاملة باختصاصات الهيئة.

- قدرة على التوجيه والقيادة والتخطيط.

- اجتياز الدورات التدريبية اللازمة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة في المستوى الوظيفي الأول «أ».

- بيان حالة وظيفية معتمد متضمن التاريخ الوظيفي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان بالإنجازات والاسهامات في الوحدة التي يعمل بها.

- بيان بمقترح التطوير للوظيفة على النموذج المعد لذلك.

- 6 صور شخصية بمقاس 4 * 6.

موعد التقديم

يمكن تقديم الطلبات من خلال النموذج المعد، للجنة الوظائف القيادية بالدور الثالث عشر بمقر الهيئة 96 شارع أحمد عرابي المهندسين حتى 21-2-2023.

وظائف القوى العاملة

وفى السياق ذاته، وفرت وزارة القوى العاملة وظائف للشباب من خريجي الجامعات والمؤهلات الأخرى، لمساعدتهم في الحصول على عمل، حيث أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن عدد من الوظائف بشركات في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تبدا المرتبات من 2500 جنيه حتى 6000 جنيه.

وظائف شركة أمن وحراسة في القاهرة

تتوفر الوظائف في شركة للأمن والحراسة، في عمارات العبور أمام محطة أرض المعارض، بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وبياناتها كما يلي.

- أمن بكمبوند بالتجمع بمرتب يصل إلى 4000 جنيه، ويتوفر إقامة و4 أيام إجازة.

- مبنى إداري بالعاصمة الإدارية، إقامة 4 أيام وبمرتب يصل إلى 4000 جنيه.

- مدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية، إقامة 4 ايام بمرتب يصل لـ3500 جنيه.

- مبان إدارية بالعبور والشروق بمرتب يصل إلى 5400 جنيه.

- توكيل سيارات بمدينتي بمرتب يبدأ من 3700 جنيه.

- مديرو مواقع بمرتب 6000 جنيه.

- وظائف سيلز من الجنسين، بمرتب 6000 آلاف جنيه.

وظائف خالية بشركة أمن وحراسة في الجيزة

والوظائف متاحة في شركات الأمن والحراسة في 6 أكتوبر خلف نادي الصيد، وبياناتها كما يلي.

- وظيفة مشرف أمن، بمرتب يصل إلى 4000 جنيه، السن بين 35 و50 عاما، خبرة 5 سنوات.

- وظائف أفراد أمن، بمرتبات 3700 جنيه، سن المتقدم للوظيفة بين 19 و48 عاما.

- وظيفة مراقب كاميرات، بمرتب 3000 جنيه، سن المتقدم بين 25 و40 عاما.

- وظيفة سائق رخصة، سن المتقدم بين 20 و40 عاما.