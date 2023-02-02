«الشباب» توفر فرص عمل في اليوم التوظيفي المفتوح.. اعرف التخصصات

عدد من فرص العمل، أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، ضمن مبادرة توظيف مصر.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة لفروع محمصات زين.

يوم توظيفي من وزارة الشباب

العنوان: النزهة الجديدة، شارع جوزيف تيتو عمارة 70 أمام بي تك، شقة 14 (الدور الرابع) يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساءا.

وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:

1- مدير فرع (خبرة 5 سنوات)

2- نائب مدير فرع (خبرة 4 سنوات)

3- مشرف مبيعات داخلي (خبرة 3 سنوات)

4- باريستا (خبرة سنة)

5- مبيعات داخلية وكاشير (لا يشترط الخبرة)

6- طيار دليفري (لا يشترط الخبرة)

أماكن العمل:

مصر الجديدة / الرحاب / مدينتي / التجمع الخامس / المعادي / المقطم / حدائق الاهرام / أكتوبر

الشروط المشتركة

جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالي)

الحد الأقصى للسن 35 سنة

خبرة بالمواد الغذائية

المميزات والحقوق

راتب مجزي + بدل انتقال

عدد ساعات العمل 9 ساعات

يوفر العمل سكن للمغتربين

يحصل العامل على يوم راحة في الأسبوع

تامين طبى – تامين اجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

لتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكور، ويمكن ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا.

كما يمكن التقديم على الوظائف والمشاركة في اليوم التوظيفي عن طريق الذهاب إلى النزهة الجديدة، شارع جوزيف تيتو عمارة 70 أمام بي تك، شقة 14 (الدور الرابع) يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء.