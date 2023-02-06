1500 فرص عمل في ملتقى توظيفي بالمنوفية.. إليك الموعد وطرق التسجيل

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ملتقى توظيف بنادي سيتي كلوب بالمنوفية لشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.

وذكرت وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الملتقى التوظيفي، المقدم من الوزارة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

تفاصيل ملتقى توظيفي

ويقام الملتقى التوظيفي يومي 11 و12 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء.

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يشارك في الملتقى نحو 35 شركة من شركات القطاع الخاص لأكثر من 1500 فرصة عمل، للمؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات، وفي أكثر من 10 قطاعات وظيفية مختلفة لأبناء إقليم الدلتا.

وتشمل فرص العمل مدن ومحافظات (الغربية – البحيرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية).

كيفية التسجيل في الملتقى التوظيفي

للتسجيل ولحضور الملتقى التوظيفي والحصول على خدمات تدريب ما قبل التوظيف، يمكن التسجيل على الرابط والحضور المباشر للملتقى من خلال هذا الرابط.

وفي ذات السياق، أشارت منال جمال الدين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إلى أن الملتقى التوظيفي يتم عقده من قبل الوزارة بشكل دوري تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل على تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، بالحصول على عمل يناسبهم ولائق بهم، وفق قولها.