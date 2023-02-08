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«الداخلية»: ضبط 58 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:08 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 58124 مخالفة مرورية، من بينها:

12105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

270 مخالفة السير بدون تراخيص.

31 مخالفة موقف عشوائي.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 370 مخالفة لمحلات لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 370 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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