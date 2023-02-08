«الداخلية»: ضبط 1543 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1543قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1,154 طن أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 1,154 طن أرز أبيض وكذا ضبط 12 قضية بيع أرز بأسعار أعلى من المقررة بمضبوطات بلغت 5,650 طن أرز أبيض، و28 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 86,206 طن أرز شعير، وضبط قضية غش أعلاف مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 10 أطنان أعلاف حيوانية.

ضبط مالك مخبز سياحي دون ترخيص

كما تم ضبط مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة القاهرة لحيازته 23 طن دقيق أبيض داخل شكائر دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص، بمحافظة القليوبية لحيازته 5 أطنان دقيق أبيض دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات المديرين المسئولين عن 2 مصنع لتعبئة زيوت المحركات بمحافظة الشرقية لحيازتهما 4 أطنان زيوت محركات سابقة الاستخدام دون بيانات ومجهولة المصدر، معبأة داخل خزانات وكذا ضبط 14320 لترا من زيوت المحركات داخل عبوات مختلفة السعة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية.