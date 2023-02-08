«الداخلية»: ضبط 174 قطعة سلاح ناري و373 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (373) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (402) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (108,423 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (58 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,459 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,307 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,190 كيلو جرام).

عدد (67647) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (174 قطعة سلاح نارى بحوزة 125متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(16) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(138) فرد محلى.

(439) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (257) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81190) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(25013) حكم حبس جزئى.

(4092) حكم حبس مستأنف.

(41392) حكم غرامة.

(10364) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (45) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (262) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23230) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.