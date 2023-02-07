إصابة 13 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 13 شخصا في حوادث طرق متفرقة بمراكز محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارة وعربة «كارو»

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وعربة «كارو» على الطريق الزراعي «مصر- أسوان»، بالقرب من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة في بني مزار

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا، من عمليات النجدة بانقلاب سيارة على طريق عزبة خليل بمجلس قروي شلقام في بني مزار، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهد طريق أبوعلي في مركز ملوى حادثا مروريا، إثر انقلاب دراجة نارية كانت تقل 3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعه وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما شهد الطريق الدائري بمدينة المنيا انقلاب دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخص، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.