مصرع طفلين وسائق في حوادث متفرقة بسوهاج

لقى 3 أشخاص، بينهم طفلين، مصرعهم، نتيجة حوادث طرق بمحافظة سوهاج، خلال 24 ساعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وصول الطفل «أحمد. م. ا. ح»، 3 أعوام، إلى مستشفى طما المركزي، جثة هامدة.

وبسؤال والده «محمد. أ. ح»، قرر أنه في أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى لوفاته، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

مصرع طفل صدمتة سيارة نقل

كما تلقى مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث ومتوفى بناحية دائرة قسم جرجا، وبالانتقال تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل، قيادة المدعو «محمد. ث. ع. م»، سن 35 عاما، عامل، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالطفل «عاطف. ك. ع. ك»، 6 سنوات، حال عبوره الطريق، ما نتج عنه وفاته، وأفاد التقرير الطبي أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف في المخ.

مصرع قائد سيارة في حادث سير

وورد لمركز شرطة جهينة بلاغا بانقلاب سيارة ومتوفى في الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

وتبين أن السيارة ملاكي قيادة المدعو «هيثم. ش. م. ع»، 34 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.