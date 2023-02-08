يتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن طرق تحميل كتب الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت القادم 11 فبراير وفقاً لخريطة العام الدراسي الحالي المعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

طرق تحميل كتب الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم، طرق تحميل كتب الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المواد الدراسية وهي كالتالي:-

- رابط تحميل مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل قصة طموح جارية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة العلوم للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة التربية الدينية الإسلامية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة التربية الدينية المسيحية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة اللغة الفرنسية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة الاقتصاد للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

- رابط تحميل مادة العلوم باللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

استعدادات التيرم الثاني

وفي نفس السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم، لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعا هاما مع مديري المديريات التعليمية، لمناقشة الاستعدادت النهائية لبدء التيرم الثاني بانضباط، بالإضافة إلى تكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل.