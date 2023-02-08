أستاذ بكلية سياحة: يجب استغلال الطقس الدافئ لترويج المقصد المصري

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر، إن مصر غنية بكل الأنماط السياحية المتواجدة في العالم ماعدا التزحلق على الجليد، نظرًا لطبيعة الجو وتميزنا بالطقس الدافئ، مشيرًا إلى أن برودة الشتاء في مصر بالنسبة لأوروبا تمثل جو ربيعي، ما يستدعي استغلال الطقس الدافئ لمصر في الترويج للسياحة.

برنامج سياحي متكامل

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره عبر فضائية «TEN»، أننا نفتقد لبرنامج سياحي متكامل به أغلب المعالم الأثرية بمختلف محافظات مصر، للسياح الأجانب، موضحا: «شركات السياحة تقوم بوضع برنامج للسياح بناءً على متطلبات الزوار واختيارهم للأماكن التي يريدون زيارتها»، متابعًا أن المسألة لم تصبح مقتصرة فقط شركات السياحة فقط.

جميع الحجوزات تتم أونلاين

وأشار أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر، إلى أن جميع الحجوزات سواء الفنادق أو الطيران أو المرشدين أو البرامج السياحية داخل مصر وغيرهم أصبحت عن طريق الإنترنت «أونلاين»، مضيفًا أننا لم نكن نعتاد استقبال سياحة من الصين على عكس روسيا وإيطاليا وألمانيا وغيرهم.

وأوضح أن طباع السائح الصين تجعله يريد الإقامة في القاهرة لمشاهدة الأهرامات والمتاحف والمعابد، فضلًا عن زيارة محافظتي الأقصر وأسوان والإقامة بالفنادق العائمة بهما، لافتا إلى أن السياح يفضلون زيارة الأماكن السياحية والتاريخية بنسبة 80%، بينما 20% من السياح تفضل الإقامة في إحدى المنتجعات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ وجنوب سيناء والمنطقة المطلة على البحر الأحمر كله.