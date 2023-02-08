إصلاح كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية بعد تشقق الأرصفة «صور»

واصلت الأجهزة المعنية، عمليات إصلاح كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية، بعد تشقق الأرصفة بسبب الأمواج العاتية التي حدثت مع الطقس السيئ منذ أمس الأول، حيث جرت عمليات الإصلاح على مدار يومين من خلال وضع كتل أسمنتية وتركيب البلاط مجددًا تمهيدًا لعودة سير المواطنين عليه بشكل طبيعي.

إصلاح كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية، إنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية الذي وقع أمس الأول، تمثلت في إنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر.

كتل خرسانية لإصلاح كورنيش سيدي بشر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان، لاستكمال أعمال الحماية بالكامل في المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتم تركيب البلاط لعودة سير المواطنين عليه مرة أخرى، فيما يتم ذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي.

ماذا حدث في كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية؟

وبحسب البيانات الرسمية من محافظة الإسكندرية، فإن ما حدث في كورنيش سيدي بشر بالإسكندرية، جاء نتيجة نحر الشاطئ فأصبح الموج مندفع في تلك المنطقة كونها مفتوحة أمامه وتم تآكل الرملة وأثرت على السلالم، ووصلت المياه تحت الرصيف ما سبب تشققًا في رصيف الكورنيش بتلك المنطقة بالتحديد عند شاطىء إدوارد خراط، الذي حدث له تآكل لجزء منه بالإضافة إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 مترًا.

وعليه، منعت المحافظة السير على كورنيش سيدي بشر في تلك المنطقة، حيث تم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر، وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم، لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.