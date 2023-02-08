توقيع الكشف الطبي على 115 مريضا في 3 مراكز بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 115 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بعزبة المنسي مركز طنطا، والشعبية مركز المحلة، وقريتي كفور بلشاي وكفر المحروقي مركز كفر الزيات.

9 تخصصات طبية

وأعلن أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنّ القافلة استمرت على مدار يومين، إذ تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – رمد – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك» بتكلفة إجمالية بلغت 12 ألفًا و600 جنيه.

وثمن «عبدالمتجلي» دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها في تنمية المجتمع، وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

الفحوصات الطبية بالمجان

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية للمحتاجين وكل ذلك بالمجان تمامًا.