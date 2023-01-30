«التحالف الوطني» ينظم معرضًا لتوزيع الملابس على غير القادرين في الغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، معرض لتوزيع الملابس الجديدة على (280) أسرة من الأيتام وغير القادرين بقريه شبراتنا بمركز بسيون فى محافظه الغربية، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

280 أسرة

واكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم توزيع الملابس علي 280 اسرة، من الأيتام وغير القادرين لتخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

الأسر الأكثر إحتياجًا

هذا واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.