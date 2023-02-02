جمعية الأورمان: كرتونة رمضان ستكفي احتياجات الأسرة لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بدء التجهيز وتعبئة كراتين رمضان، بداية شهر رجب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول الشهر الكريم بوقت كاف على أهالي القرى الأكثر احتياجًا.

الأصناف المقرر إضافتها

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه من الآن واستعداداً لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في كرتونة رمضان، والكميات حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان.

وأشار إلى أنه هذا العام تسعى المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

محتويات كرتونة رمضان

وقال «شعبان» إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزن 12 كيلو جرام تحتوي على ( 2 كيلو أرز – 3كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام تحتوى على (5كيلو أرز – 5كيلو مكرونه – 5كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان.

وتابع شعبان، أن التوزيع سيشمل جميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع آلاف الجمعية الخيرية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية .

يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم دون عوز.