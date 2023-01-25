مدير عام جمعية الأورمان لقناة الحياة: لدينا مئات الآلاف من البطاطين والألحفة

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها مئات الآلاف من البطاطين والألحفة، كما أن مبادرة «ستر ودفا» تعمل على تجهيز المنازل من «سقف وشباك وباب».

تأتينا تبرعات من كل دول العالم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «أشيد بكل مصري طيب على أرض مصر الطيبة، وتأتينا تبرعات من كل دول العالم، ونشعر أن المصداقية تكون عند المستفيد في المقام الأول، ويشعر أن حقه يأتيه وأن يدينا في يديه وأنه ليس وحيدا، كما أن مستشفياتنا تخدم المرضى والمحافظات وتقدم لهم كامل الدعم، ولدينا الثقة والمصداقية لدى المواطنين».

الشكر للإعلام

وأضاف: «نشكر الإعلامي الإيجابي الذي يظهر هذه الإيجابيات، كما أن مصر طيبة وبكرا أحلى وأفضل، كما نخدم كل المحافظات والمناطق من أسوان مطروح الوادي الجديد حلايب وشلاتين والبحر الأحمر وبورسعيد».