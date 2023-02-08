هل تتعرض مصر لزلزال قوي مثل تركيا وسوريا؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسات العلمية التي أجريت خلال الفترة الماضية، نفت احتمالية تعرض مصر لزلزال قوي على غرار زلزال تركيا خلال الفترة المقبلة، أوضحت أنه لا يوجد ما يتوقع بشأن حدوث زلزال في الوقت الحالي: «مش متوقعين أن يحدث زلزال الفترة الحالية وكل شيء وارد».

«البحوث الفلكية والجيوفيزيقية»: لم يتم رصد أي هزات قوية

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة دهشور من المناطق النشطة بالهزات الأرضية، مؤكداً أنه من توقيت زلزال عام 1992 لم يتم رصد أي هزات قوية وعنيفة وأن ما يتم رصده يكون على فترات متباعدة وتكون درجته على مقياس ريختر بسيطة، وأنه لا يسبب أي خسائر مادية في الأرواح أو الممتلكات.

زلزال تركيا و سوريا

وتابع، أن منطقة زلزال تركيا من المناطق النشطة بالهزات الأرضية، مؤكداً أن المنطقة معروفة بالنشاط الكبير في الهزات الأرضية، وأن الدراسات والمتابعة يتم العمل عليها منذ وقت حدوث الزلزال و متابعة النشاط أولا بأول.