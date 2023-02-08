رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«البحوث الفلكية»: نسعى للتأكد من حقيقة تحرك تركيا 3 أمتار نحو أوروبا بعد الزلزال

كتب:

أحمد أبوضيف
10:50 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المعهد يعمل حاليا للتأكد من البيانات المتداولة بشأن إزاحة تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار، بعد الزلزال الذي ضربها فجر الإثنين الماضي، مؤكدا أنّ أي زلزال بالقوة التي حدثت يعقبه إزاحة في طبقة القشرة، لكنها تكون لحظية وتعود إلى وضعها مرة أخرى بمرور الوقت.

زلزال تركيا وسوريا 

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّه جار التأكد من البيانات المتاحة، وحتى الآن الصور التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية غير متاحة، مشيرا إلى أنّ المعهد لا يملك إمكانيات على أرض الواقع في مكان وقوع الزلزال.

نشاط الهزات

وأوضح القاضي، أنّ المعهد يتابع نشاط المنطقة، ومحطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت أكثر من 140 تابعا لـ زلزال تركيا وسوريا من خلال المحطات المنتشرة بمختلف مناطق الجمهورية.

اقرأ المزيد:

كيف يؤثر زلزال تركيا على أسعار النفط عالميا؟.. البرميل يقفز 5%

زلزال «كهرمان» يعيد رسم خريطة الأناضول.. تركيا تزحف باتجاه أوروبا

حقيقة وفاة ياسين جنكيز في زلزال تركيا.. رسالة استغاثة وفيديو مفاجئ

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 7100 شخص
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.