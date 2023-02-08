«البحوث الفلكية»: نسعى للتأكد من حقيقة تحرك تركيا 3 أمتار نحو أوروبا بعد الزلزال

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المعهد يعمل حاليا للتأكد من البيانات المتداولة بشأن إزاحة تركيا نحو الغرب بمقدار 3 أمتار، بعد الزلزال الذي ضربها فجر الإثنين الماضي، مؤكدا أنّ أي زلزال بالقوة التي حدثت يعقبه إزاحة في طبقة القشرة، لكنها تكون لحظية وتعود إلى وضعها مرة أخرى بمرور الوقت.

زلزال تركيا وسوريا

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّه جار التأكد من البيانات المتاحة، وحتى الآن الصور التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية غير متاحة، مشيرا إلى أنّ المعهد لا يملك إمكانيات على أرض الواقع في مكان وقوع الزلزال.

نشاط الهزات

وأوضح القاضي، أنّ المعهد يتابع نشاط المنطقة، ومحطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت أكثر من 140 تابعا لـ زلزال تركيا وسوريا من خلال المحطات المنتشرة بمختلف مناطق الجمهورية.