«البحوث الفلكية»: رصد أكثر من 120 تابعا لزلزال تركيا حتى الآن

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت حتى الآن أكثر من 140 تابعا لزلزال تركيا وسوريا، تتراوح قوتها بين 1.5 حتى 4.3 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أنّ المركز يضمّ أكثر من 85 محطة تسجيل ورصد للهزات الأرضية موزعة بمناطق مصر تتابع النشاط الرصد.

«البحوث الفلكية» تتابع زلزال تركيا

وأكد رئيس العهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ المعهد بالتنسيق مع المراكز والمعاهد الأخرى في المنطقة، تواصل العمل لمتابعة نشاط الهزات الأرضية التي وقعت في نطاق منطقة هزات زلزال تركيا وسوريا.

وطالب القاضي، المواطنين، بعدم تداول أي أخبار غير موثقة أو مغلوطة من أي صفحات غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطمئناً الجميع بأنّ المعهد يتابع الوضع لحظيا، وحال رصد أي ظواهر غريبة يتم التنسيق مع الجهات المعنية.