«أزهرية كفر الشيخ» تبحث تنسيق الالتحاق بالبرنامج التأهيلي لمُعلمي الرياضيات

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعاً بمُعلمي الرياضيات والعلوم علي مستوى معاهد المنطقة ممن تبلغ أعمارهم أقل من 50 عاماً، بتواجد موجهي المادتين ممن تبلغ أعمارهم أقل من 55 عاماً، وذلك بمدرج ديوان المنطقة، من أجل الإدلاء برغباتهم للالتحاق بالبرنامج التأهيلي لتدريس المادتين باللغة الإنجليزية.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يترأس اللقاء

ترأس اللقاء، الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وبرفقته إبراهيم المصري، منسق اللقاء من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، في ظل حضور الدكتور محمد سعد موسى، مدير التعليم النموذجي بالمنطقة.

وتناول اللقاء رؤية البرنامج التأهيلي المُعد لمُعلمي الرياضيات والعلوم لتدريس المواد الخاصة بهم باللغة الإنجليزية، ومن ثم الإدلاء برغبات مُعلمي المادتين لمن يرغب بالالتحاق به للاستعانة بهم لاحقاً بأكثر من مجال تعليمي بقطاعات الأزهر الشريف وفي أولها المعاهد النموذجية.

وشهد اللقاء كل من: محمود يوسف، موجه عام الرياضيات، وهاني الميرادني، موجه عام العلوم بالمنطقة، وقام على الإعداد والتنظيم للقاء أيمن إدريس، عضو مكتب مديرو المراحل التعليمية بالمنطقة.