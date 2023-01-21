استخدام تقنية FDR للمرة الأولى في رصف طريق شارع أسيوط بالعريش

نشر مجلس مدينة العريش بيان له، عن الطريقة المستحدثة لرصف الطرق، التي من خلالها تم البدء في عملية رصف شارع أسيوط بوسط العريش، وجاء في البيان أنه لأول مرة يتم استخدام تقنية FDR في رصف طريق شارع أسيوط بالعريش من قبل الشركة المنفذة والاستفادة بتقنية FDR المستخدمة حديثًا في أعمال رصف ورفع كفاءة طريق شارع أسيوط.

ولفت المجلس إلى أن الشارع شريان هام داخل المدينة وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف لاستخدامها في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية واستخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة.

ما هو FDR ؟

هي طريقة إعادة التأهيل التي تنطوي على إعادة تدوير رصيف الأسفلت الموجود تحته من طبقة (طبقات) في طبقة أساسية جديدة.

وأضاف بيان مجلس المدينة أن عملية FDR، تبدأ باستخدام أداة إصلاح الطرق إلى سحق الطبقة الأسفلتية وجزء من القاعدة الأساسية أو القاعدة الفرعية أو الطبقة الفرعية (طبقة الأساس والأساس المساعد والبيسكورس)، عادة يتم خلط المواد المسحوقة بشكل موحد مع مواد تثبيت إضافية، مثل الأسمنت البورتلاندي، لتوفير مادة متجانسة ومتطورة أخيرا يتم دمك الناتج بالدماكات، والنتيجة هي قاعدة صلبة ومستقرة جاهزة لقاعدة جديدة بالطبع سطح صلب أو مرن .

انواع عملية إعادة التدوير على البارد لكامل FDR توجد ثلاثة أنواع مختلفة من طرق التثبيت بـ FDR:

1- التثبيت الميكانيكي (إضافة الركام)

2- التثبيت الكيميائي (إضافة الأسمنت)

3- التثبيت البيتوميني (إضافة مادة رابطة الأسفلت) .

فوائد FDR للاستصلاح العميق فوائد عديدة

- الفعالية من حيث التكلفة أى أن تكلفتها أقل من تكلفة إنشاء طريق جديد.

2- زيادة القدرة الهيكلية بمعنى تتحمل عدد أكبر من السيارات والأحمال.

3- زيادة المتانة (مقارنة بالقاعدة الحبيبية للمواد).

4- فرصة لتحسين هندسة الطرق.

5- تقصير الجدول الزمني للبناء وتحسين التدريج.

6- الافتتاح المبكر لحركة المرور تقليل الآثار على البيئة وخاصة الانبعاثات الكربونية والمخلفات.

جاء هذا البيان ردا على استفسار نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي من مجلس مدينة العريش على عملية رصف طريق أسيوط الجديد.