محافظ الإسكندرية: تقديم تسهيلات إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات جديدة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعاً بديوان عام محافظة الإسكندرية مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل دراسة المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها من المنحة الخاصة بالوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

وأكد «الشريف» أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كل المعلومات والتسهيلات عن المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، وعلى إزالة كافة المعوقات من أجل إقامة المشروعات في المدينة، وخدمة المواطن السكندري.

محافظ الإسكندرية: المدينة تحتاج إلى العديد من المشروعات

وقال «الشريف» إن مدينة الثغر التي يزيد سكانها عن 5.5 مليون نسمة بالإضافة إلى الوافدين والزائرين بها كثير من المناطق خارج الحيز العمراني تحتاج إلى العديد من المشروعات، التي تتفق مع منهج الوكالة الفرنسية وهو المنهج المتكامل للتنمية العمرانية، مُشيرا إلى أن العديد من المناطق تحتاج إلى تطوير البنية التحتية كتطوير مشروعات مياه الشرب عن طريق عمل إحلال وتجديد شبكة المياه لرفع كفاءتها نظرا لضعف المياه داخل المنازل بهذه المناطق وتحتاج إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي، وإنشاء شبكة طرق نظرا لتدني وضع شبكة الطرق الحالية، ومشروعات تتعلق بالصحة والتعليم.

وعرض «الشريف» بعض المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها عن طريق الوكالة الفرنسية، حيث عرض مشروع تطوير 14 عزبة وتابع، وطالب بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة هذه المناطق بأنفسهم للوقوف علي مدى احتياج تلك المناطق للتطوير؛ مؤكدًا أن احتياجات المواطنين في هذه المناطق هي احتياجات المحافظ، مشيرًا إلى أن زياراتهم الميدانية سوف تمكنهم من التعرف على احتياجات الناس الحقيقية لمثل هذه المشروعات.

رئيس بعثة الوكالة الفرنسية: البعثة معنية بالتنمية الحضارية

وأوضح رئيس بعثة الوكالة الفرنسية أن البعثة معنية بالتنمية الحضارية وتطوير العشوائيات بالتعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، ويقومون بدراسة عدد من المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات في عدد من المحافظات المصرية ومنها الإسكندرية، معرباً عن سعادته بتعاون محافظ الإسكندرية وتقديم كافة التسهيلات لزيارة المناطق المزمع إقامة مشروعات تطوير فيها، كما عبر عن سعادته باهتمام المحافظ بتلك المناطق وقوله احتياجات المواطن السكندري هي احتياجاتي انا شخصيا.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أكد اللواء محمد الشريف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مُهتمة بعدم البناء على الأراضي الزراعية، وخلال الأعوام الماضية أصبحت هناك قوانين وعقوبات رادعة للبناء على هذه الأراضي، مؤكدًا أنه يتم إزالة أي بناء ومنع أي زحف عمراني.