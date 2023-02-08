رئيس جامعة طنطا: توقيع الكشف الطبي على 1179 شخصا ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية ميت يزيد بمركز السنطة في محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

دعم مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أهمية القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدًا بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة التي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

الكشف على 1179 مواطنًا

وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1179 مواطنًا من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 81 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و147 في عيادة طب الأطفال، و165 بجراحة العظام، و124 بعيادة الأمراض الجلدية، و125 بأمراض الباطنة، و51 بعيادة جراحة المسالك البولية، و142 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و41 بعيادة الجراحة العامة، و66 بعيادة الأمراض الصدرية ، و42 بالنفسية والعصبية، 188 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 81 حالة بواقع 6 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 4 جلدية، 4 باطنة، 4 مسالك بولية، 8 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة، 3 الصدر، 8 نفسية وعصبية، 2 قلب وأوعية دموية، 23 طب وجراحة عيون.

محو أمية 41 مواطنًا

كما شهدت القافلة، إجراء اختبارات محو الأمية لـ41 مواطنًا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

وشارك بالقافلة، الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.