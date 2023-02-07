«حياة كريمة» تُوقع الكشف الطبي وتصرف العلاج مجانا لـ1100 حالة في الإسماعيلية

وقعت قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الكشف على 1100 حالة من أهالي قرية البغادة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على مدار يومين مع صرف العلاج اللازم لهم وتمويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت مديرية الصحة القافلة الطبية بدأت أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكيل وزارة الصحة: نستهدف القري الاكثر احتياجا

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال تفقده القافلة إنه تم استهداف المناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى.

وأضاف أنه تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 353 حالة، وعيادة الأطفال على 230 حالة، وعيادة النساء والتوليد على 46 حالة، وتنظيم الأسرة على 33 حالة، والمسالك 107 حالات، والجراحة على 200 حالة، والضغط والسكر 52 حالة، وعيادة الجلدية على 79 حالة ليصل العدد إلى 1100 مواطن بقرية البغادة.

تقديم العلاج للحالات المرضية

وقال «حطب»، إن القافلة بالتعاون مع حياة كريمة تقدم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن القافلة تضم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا.

وقال إن القافلة حولت الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار قرية البغادة، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.