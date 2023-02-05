قناة الحياة تعرض تقريرا عن تنظيم جامعة طنطا قافلة طبية بقرية نهطاي في الغربية

عرضت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا بعنوان كليات الطب بجامعة طنطا بالتنسيق مع حياة كريمة تشارك بقافلة طبية في أنت الحياة بالوحدة المحلية لقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية.

القافلة الطبية تضم 12 تخصصا

وتضم قافلة جامعة طنطا الطبية 12 تخصصا طبيا وصيدلية، للكشف وتوزيع الأدوية لأهالي وأطفال الوحدة المحلية لقرية نهطاي بالمجان.

ونظمت جامعة طنطا ضمن قافلة أنت الحياة محاضرة توعية للعنف ضد المرأة وقامت بزرع 50 شجرة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمجتمع المدني.

الأهالي تشيد بالقوافل الطبية

وقال محمد لاشين، مفتش صحة ومنسق القوافل الطبية بمركز وزفتى بالغربية، إن القافلة التابعة لجامعة طنطا تنظم كل شهر، بمعدل قافلة أو قافلتين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتقدم هذه القوافل من 12 لـ15 تخصصا، ويجرى صرف العلاج.

وأوضحت زينب الطخاوي، إحدى أهالي قرية نهطاي بمركز زفتى، أنها فور علمها بقدوم القافلة الطبية بالقرية، جرى الكشف عليها وحصلت على العلاج اللازم، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة حياة كريمة.