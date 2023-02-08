«التموين» تستعد لموسم توريد بنجر السكر.. 1000 جنيه زيادة في الطن

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مصانع السكر التابعة لها بالمحافظات، لبدء موسم توريد بنجر السكر، والذي يحل موعده منتصف شهر فبراير الجاري، مع استكمال موسم توريد القصب الذي بدأ يناير الماضي.

سعر توريد طن بنجر السكر

ويبلغ سعر توريد طن بنجر السكر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة التوريد للمزارعين، 1000 جنيه لطن البنجر، و1100 جنيها لطن القصب، بزيادة قدرها 290 جنيها عن أسعار التوريد العام الماضي، من أجل إحداث توازن بين تكلفة الانتاج و‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع، خاصة بعد ارتفاع مدخلات الانتاج.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الصادر بتوجيهاته لمديري مديريات التموين بضرورة ‏تسهيل عمليات التوريد من المزارعين وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام المزارعين الراغبين في توريد محصولهم لصالح وزارة التموين، فإن مستحقات المزارعين عن التوريد سيحصلون عليها بعد تسليم محصولهم مباشرة.

مستحقات المزارعين عن توريد البنجر

وأضافت المصادر، أن شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، تقوم بتحويل مسحقات المزارعين خلال 15 يوما عبر ماكينات الصرف أو البنوك، تسهيلا على المزارعين في استلام مستحقاتهم عن كميات البنجر الموردة لمصانع وزارة التموين.