نسب الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة» في الإسكندرية تصل إلى 95%

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في الكشف عن جهودها داخل المحافظات، عن طريق المشروعات الخدمية والتنموية التي تقدمها المؤسسة في مختلف القرى والمراكز التي تعاني نقص الخدمات الأساسية؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي بها.

ومن بين المحافظات التي لاقت جهودا كبيرة من مؤسسة حياة كريمة، كانت محافظة الإسكندرية، حيث شهدت مراكز برج العرب القديم وأبو صوير، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة، منها إنشاء أكثر من محطة رفع صرف صحي، وجاءت نسب التنفيذ فيها إلى معدلات كبيرة، كما تواصل عملها على باقي القطاعات في المنطقة.

مشروعات «حياة كريمة»

وجاءت مشروعات حياة كريمة في برج العرب القديم وأبو صوير، على النحو الآتي:

- محطة رفع صرف صحي 1 بنسبة إنجاز بلغت 25%.

- محطة رفع صرف صحي 4 بنسبة إنجاز بلغت 60%.

- محطة رفع صرف صحي 2 بنسبة إنجاز بلغت 95%.

- محطة رفع صرف صحي 3 بنسبة إنجاز بلغت 95%.

- محطة رفع صرف صحي ك45 بنسبة إنجاز بلغت 95%.

جهود مبادرة «حياة كريمة»

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.