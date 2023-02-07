خريطة مشروعات «حياة كريمة» في قنا والجيزة.. مجمعات خدمية ووحدات صحية

تبذل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق الطفرة الحضارية المطلوبة في القرى التابعة لها، فالمؤسسة تعمل على إنشاء مشروعات متعددة في القطاعات الخدمية المختلفة، بالتالي توفر الوقت والجهد للأهالي في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية.

مشروعات «حياة كريمة» في قنا

وقد شهدت محافظة قنا، تحقيق نسبة كبيرة في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتنوعة التي تغطي قطاعات مختلفة، ففي مركز قوص، انتهت المؤسسة من إنشاء مركز طب الأسرة، ونقطة إسعاف حجازة بحري، أما في قطاع الصرف الصحي، نفذت المبادرة عدد من محطات الرفع والصرف والمعالجة.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، شهدت قرى مركز قوص، إنشاء مركز تنمية الأسرة في، وقد وصلت نسبة تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي في قرية العليقات وقرية العاقولا إلى 70%، أما عن مركز تنمية الأسرة والطفل في قرية حجازة قبلي، وصلت نسبة تنفيذه إلى 95%، وهي نفس نسبة التنفيذ التي وصل إليها مركز طب الأسرة في قرية العليقات.

كما نفذت المبادرة، بعض المشروعات في قنا، حيث وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%، وهي: مشروع نقطة إسعاف العليقات، إنشاء نقطة إسعاف حجازي بحري، فضلا عن إنشاء وحدة طب الأسرة في حجازي بحر.

مشروعات «حياة كريمة» في الجيزة

ووصلت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى محافظة الجيزة، ففي قرية غمازة الصغرى في مركز الصف، عملت المؤسسة على إنشاء مشروع مجمع الخدمات بالإضافة إلى مشروع سكن كريم، ويضم إنشاء 16 شقة، فضلا عن عمل المؤسسة على إنشاء «حظائر المواشي»، والتفتت للجانب الصحي، فتعمل على إنشاء وحدة طب الأسرة في نزلة عليان، وقد وصلت نسبة تنفيذ كل من هذه المشاريع إلى 100%.