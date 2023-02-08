السجن 15 عاما لمتهم بقتل شقيقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم بمعاقبة متهم بقتل شقيقته بالسجن المشدد 15 عامًا.

تفاصيل مقتل امرأة على يد شقيقها

تعود أحداث القضية رقم 1903 جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم 3281 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغًا بمقتل فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، إثر إصابتها بعدة طعنات داخل منزلها بقرية بني جرى التابعة لدائرة مركز أبو حماد، وذلك في أول أيام عيد الفطر الماضي .

والدة المجني عليها تكشف وجود خلافات مع شقيقها

على الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية بالشرقية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة في مسرح الجريمة بقرية بني جرى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، 26 عاما، عامل.

وقالت والدة المجني عليها، إنه كان هناك خلافات بين المتهم وشقيقته المتوفية، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم إلى مسكن شقيقته ثم خرج المتهم حاملا سلاح أبيض سكين به آثار دماء.

وأضافت بوجود شائعات بالقرية بسوء سلوك ابنتها، وكانت دائمة النصح لها وبتاريخ الواقعة نمى إلى علمها بمقتل نجلتها وبالتوجه للاستبيان الأمر أبصرت نجلتها ملقاة بإحدى الغرف غارقة بدمائها .

وبمواجهة المتهم أقر بوجود خلافات بينه وبين شقيقته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم .